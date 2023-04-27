ضربة اقتصادية جديدة؟ برشلونة يقرر إغلاق قناة النادي!

قرار صادم من إدارة برشلونة بشأن قناة النادي..

في خطوة صادمة، قرر نادي برشلونة الإسباني إغلاق قناته التلفزيونية "Barça TV"، في الثلاثين من يونيو المقبل، مع نهاية العقد الحالي مع شبكة "Movistar".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا قرر عدم تمديد الاتفاقية التي تدير بموجبها "Movistar" قناة النادي، وإغلاق القناة بالكامل.

التقرير أشار إلى أن القرار هو جزء من عملية التخفيضات الاقتصادية التي يجب على برشلونة أن ينفذها للامتثال لمطالب الدوري الإسباني الخاصة باللعب المالي النظيف، قرار إغلاق القناة يعني رحيل حوالي 150 عاملًا بالقناة عن النادي، بين المتعاقدين والمتعاونين.

وقد تم بالفعل عقد اجتماعات بين مديري النادي والعاملين بالقناة يوم الخميس لإبلاغهم بالقرار النهائي، وذلك بعد إجراء اتصالات سابقة في هذا الصدد، ولكن تم تأكيد ذلك رسميًا الآن.

الصحيفة الإسبانية من جانبها شددت على أن برشلونة، وعلى الرغم من قرار إغلاق القناة سيبحث عن صيغ جديدة للحفاظ على صورة النادي ومواصلة بث محتواه والاستفادة من قوة النادي على مواقع التواصل المختلفة.