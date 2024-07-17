تعرض لضربات عنيفة .. برشلونة يعلن وفاة حارسه بعد حادث اعتداء مروع!

"كونميبول" يرفض طلب النادي الإكوادوري

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري، وفاة حارس مرمى الفريق البديل جاستن كورنيجو، بعد تعرضه لحادث اعتداء في منزله.

وقال برشلونة في بيان نعي لاعبه عبر منصة "X" (تويتر سابقًا): "احترامًا لخصوصية عائلته، لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

وأضاف: "لن تتمكن أي كلمات أو جمل من محو الألم الذي نشعر به الآن. الذكريات التي تركتها لنا جميعًا ستمنحنا القوة لوضع هذا خلفنا، سيظل جاستن دائمًا في قلوبنا. ارقد بسلام يا صديقي".

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ووفقًا لما ذكرته الصحافة الإكوادورية، فإن كورنيجو دخل المستشفى لمدة 48 ساعة، بعد العثور عليه فاقدًا للوعي في حمام منزله إثر سقوط خطير وضربة عنيفة على الرأس، حيث تعرض اللاعب لعدة إصابات في الدماغ.

ومنذ هذا الحادث المروع، أعلن النادي تعليق جميع أنشطته بسبب حالة جاستن كورنيجو الحرجة في المستشفى.

وفي هذا السياق، قدم نادي برشلونة طلبًا إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لتأجيل مباراته المؤهلة لبطولة كوبا سود أمريكانا ضد براجانتينو البرازيلي، لكن الاتحاد رفض الطلب لأسباب لوجيستية.