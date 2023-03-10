ضرائب على البطاقات الحمراء .. الحكومة تستفيد من مصائب أندية الدوري البلجيكي!

قانون غريب في الدوري البلجيكي!

تسعى الإدارة العامة للضرائب في بلجيكا لفرض ضريبة على أندية الكرة في الدوري البلجيكي تدفع عن كل بطاقة حمراء يتلقاها لاعب كرة قدم، وبحسب سلطات الضرائب نقلًا عن صحيفة "HLN" البلجيكية سيتعين علي الأندية دفع ضريبة عن اللاعبين بعد تلقي بطاقة حمراء.

وتجري الإدارة العامة للضرائب تدقيقًا ماليًا في 21 ناديًا لكرة القدم على مدار العام الضريبي 2019 و 2020، كما تركز السلطات الضريبية بشكل أساسي على الغرامات المفروضة على الأندية والغرامات التي يتلقاها اللاعبون.

وأشار التقرير البلجيكي إلى أنه من الناحية العملية سيكون الاهتمام باللاعبون بشكل أساسي وبالغرامات التي يتلقونها مثل البطاقة الحمراء، وأوضح بيير كورنو من اتحاد كرة القدم: "إذا تلقى اللاعب بطاقة حمراء مباشرة أثناء المباراة، فقد يتم استدعاؤه للمثول أمام اللجنة التأديبية، ويجوز لتلك اللجنة فرض إيقاف لمدة يوم أو أكثر على اللاعب".

وهذا يشمل أيضًا الغرامات في أعلى فئة، هذه غرامة قدرها 1000 يورو لكل إيقاف عن مباراة و 500 يورو لكل إيقاف وفي الدرجة الأدنى تكون الغرامة 500 يورو أو 250 يورو عن كل مباراة.

غالبًا ما يتم دفع هذه الغرامات من قبل النادي نفسه ما لم تكن تتعلق بانتهاك صارخ ومتعمد، وقال المتحدث فرانسيس أدينز من الإدارة العامة للضرائب للصحيفة: "لكن إذا دفع النادي هذه الغرامة، فإنها في الواقع ميزة عينية، هذا هو نفس منح صاحب العمل لموظف أجرًا إضافيًا، مثل سيارة الشركة أو جهاز كمبيوتر محمول، ويجب دفع الضرائب على هذه الأجور الإضافية".

وبحسب التقرير دفعت تلك الأندية عقوبات أو غرامات مالية قيمتها حوالي 513 ألف يورو، بينما قال أدينز: "نريد منع المدفوعات التي تهرب من اهتمام السلطات الضريبية، يتم احتساب الضريبة المستحقة بشكل تدريجي ويمكن أن تتراوح من 20 إلى 50%، إعتمادًا على دخل الموظف".