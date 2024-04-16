ضد العنصرية.. هكذا نجح برشلونة وباريس سان جيرمان في الدفاع عن لامين يامال!

إساءة لم يتقبلها أي من طرفي المباراة

سيقوم لاعبو برشلونة وباريس سان جيرمان بالإدلاء بتصريحات بشكل اعتيادي لشبكة "موفيستار" عقب مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا بعد الامتناع عن فعل ذلك عقب مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء، على خليفة تصريحات مسيئة عبر الشبكة، قالها حارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق، جيرمان بورجوس.

وتناول بورجوس في هذه التصريحات نجم برشلونة لامين يامال، قائلًا إنه "لو لم يقم بتلك الحركات الاستعراضية، لانتهى به المطاف متسولًا في إشارات المرور".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حملت التصريحات بملمح عنصري من برشلونة وباريس سان جيرمان، لأن اللاعب ذا الأصول المغربية والغينية الاستوائية ليس أوروبيًا خالصًا بالنسبة لهذه الوجهة في النظر، وبالتالي يمكن اعتبارها تصريحات عنصرية، عاقب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان الشبكة عليها بعدم إدلاء اللاعبين بأي تصريحات.

وعلى الرغم من اعتذار بورجوس عن تصريحاته، إلا أن الفريقين انتظرا حتى يتم الإعلان عن عدم وجود بورجوس رسميًا في استوديوهات الشبكة بمباراة اليوم، ليدليا بالتصريحات بشكل اعتيادي، وفقًا لموقع "الكونفدينسيال".