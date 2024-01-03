11 هدفًا فقط.. حصون ريال مدريد في أمان

لا يعتبر الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، نفسه قائدًا لخط الدفاع الملكي، رغم ما يقدمه من مساهمات بارزة في مسيرة فريقه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي غياب إيدير ميليتاو ودافيد آلابا للإصابة الطويلة وناتشو فيرنانديز للإيقاف، وجد روديجر نفسه المدافع الوحيد في قائمة الملكي، واضطر مدربه كارلو أنشيلوتي للدفع بلاعب الوسط أوريلين تشواميني بجانبه، في مباراة ريال مايوركا اليوم.

واستقبل ريال مدريد 11 هدفًا فقط مع انتهاء الدور الأول من الدوري الإسباني "الليجا"، رغم ما يعانيه من أزمة نقص حاد في صفوفه الخليفة (الدفاع وحارس المرمى الأساسي)، وللمدافع الألماني دور كبير في ذلك.

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وقال المدافع الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "نحن ندافع كفريق واحد بشكل جيد للغاية. لا أرى نفسي رئيسًا للدفاع، أنا فقط أقوم بعملي وأحاول القيام به على أكمل وجه".

وأشاد روديجر بشريكه الجديد في خط دفاع ريال مدريد، الفرنسي تشواميني، قائلًا: "إنه يتأقلم بشكل جيد للغاية. (أوريلين) لاعب ذكي وهذا يمكن أن يجعله لاعب كرة قدم أفضل".

وتحدث الألماني عن هدفه الذي سجله من ضربة رأس، والذي منح ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا (1-0)، قائلًا: "سجلت في مرماهم خلال الموسم الماضي وأنا سعيد للغاية لأنه هدف مهم و3 نقاط مهمة بالنسبة لنا".