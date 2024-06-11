لست ضحية مبابي .. 7 معارك تدفع رودريجو للرد على عروض الثلاثة الكبار

100 مليون يورو على طاولة ريال مدريد!

حسم البرازيلي رودريجو جويس، لاعب ريال مدريد، موقفه من الرحيل عن النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2024.

وتلقى المهاجم البرازيلي الشاب عدة عروض من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وليفربول، وصل بعضها إلى وضع 100 مليون يورو على طاولة ريال مدريد من أجل التنازل عن رودريجيو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رودريجو يريد البقاء في ريال مدريد خلال الموسم المقبل ولا يفكر في أي شيء آخر، وهو نفس موقف النادي الملكي على الأقل في الوقت الحالي.

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ويرتبط رودريجو بعقد طويل الأمد مع ريال مدريد حتى 2028، مع شرط جزائي فلكي يصل إلى مليار يورو، إلا أن هناك توقعات بأن يرحل عن النادي مع انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي للفريق هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريجو قرر البقاء في مدريد لمدة عام "لتجربة مشروع النادي الضخم مع مبابي"، ولن يتخذ أي قرار قبل الموسم التالي 2025-26، وذلك اعتمادًا على مقدار الدقائق التي سيحصل عليها.

وأوضحت "ماركا" أن النجم البرازيلي الشاب ستكون لديه فرصة كبيرة للمشاركة في الموسم المقبل، مع ارتباط ريال مدريد بخوض حوالي 65 مباراة، حيث يشارك للمرة الأولى في تاريخه بـ7 بطولات (الليجا، كأس الملك، كأس السوبر الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وبطولة الأندية الكبرى الجديدة في يونيو ويوليو 2025).

وبخلاف ذلك، سلطت الصحيفة الضوء على تصريح سابق للاعب قبل خوض نهائي دوري الأبطال، عندما أكد أن ريال مدريد هو فريق أحلامه، وهو أيضًا نفس اللاعب الذي رحب بانضمام مبابي للفريق.