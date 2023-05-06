ضحية ليونيل ميسي في برشلونة يقرر الهروب إلى الدوري الإنجليزي

القرار لم يتم لأسباب اقتصادية

يستعد الجناح البرازيلي رافينيا للرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تجربة قصيرة مع الفريق الكتالوني.

رافينيا انضم إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من ليدز يونايتد، بعد منافسة شرسة على خدماته بين النادي الكتالوني والثلاثي الإنجليزي آرسنال وتشيلسي وتوتنهام، لكنه لم يحصل على فرصته تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن اللاعب يريد الرحيل لأسباب رياضية بحتة ويرحب بالعودة للدوري الإنجليزي للحصول على المزيد من الدقائق، حيث لم يتم الضغط عليه من قبل برشلونة لمغادرة النادي لأسباب مالية.

وأشارت إلى أن تواجد عثمان ديمبيلي كأساسي بمركز الجناح الأيمن، مع إمكانية عودة ليونيل ميسي، بالإضافة لعدم تأقلمه على الدوري الإسباني، تدخل ضمن الأسباب التي تجعل اللاعب يغادر الفريق للبحث عن فرصة اللعب بشكل منتظم.

وأوضحت أن رافينيا هو الضحية الأقرب في خط الهجوم، حيث يخطط تشافي للعب بروبرت ليفاندوفسكي وديمبيلي وميسي الموسم القادم، مما يعني جلوس البرازيلي كبديل لفترة أكبر.

ويفكر كذلك اللاعب في تواجده كأساسي مع منتخب البرازيل في المناسبات الدولية المقبلة، لذلك سيستغل أي فرصة للعودة إلى إنجلترا من جديد، وسط ترقب من آرسنال وتشيلسي وكذلك نيوكاسل يونايتد.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة ظهر في 45 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 10 أهداف ولعب 11 تمريرة حاسمة بكل البطولات.