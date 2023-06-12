ضحية كريستيانو رونالدو في النصر .. أندرسون تاليسكا يتوصل إلى اتفاق مع هذا النادي!

أندرسون تاليسكا يتفق مع فريقه الجديد رغم تجديد عقده مع النصر!

يبدو أن أيام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع نادي النصر، باتت معدودة للغاية، على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا، مع الفريق الأول لكرة القدم.

تاليسكا انضم إلى النصر، في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، قبل أن يجدد عقده حتى يونيو 2026.

ووفقًا لصحيفة "medyatava"، توصل النجم البرازيلي، إلى اتفاق مع نادي جلطة سراي التركي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن العملاق التركي، يريد تدعيم صفوفه بأبرز النجوم؛ استعدادًا للمشاركة بقوة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأِشارت إلى أن إدارة جلطة سراي، وضعت أندرسون تاليسكا، على رأس أولوياتها؛ حيث تواصلت معه في الأيام القليلة الماضية، وسط ترحيب كبير من اللاعب، الذي يريد مغادرة نادي النصر.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة، أجمعت على معاناة النصر من صعوبات فنية؛ بسبب تواجد الثنائي تاليسكا والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو معًا، مع ضرورة الاستغناء عن أحدهما.