ضحية جديدة .. نجم مانشستر سيتي يسقط مصابًا قبل مواجهتي آرسنال وريال مدريد!

ورطة تنتظر جوارديولا

ضحية جديدة تسقط في أسبوع التوقف الدولي، بتعرض جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للإصابة خلال المواجهة الودية التي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، بين إنجلترا وبلجيكا.

ستونز غادر أرضية الملعب في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، في أنباء صادمة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا قبل المعترك القادم على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

البعض اتهم الدولي الإنجليزي بأنه تظاهر بالإصابة، وذلك من أجل العودة في أسرع وقت ممكن وفي حالة بدنية جيدة لفريقه بعد نهاية التوقف الدولي.

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ويلعب مانشستر سيتي مع آرسنال يوم الأحد القادم في مواجهة ستؤثر بشكل كبير على صراع المنافسة بالدوري الإنجليزي، ويلتقي بعدها بريال مدريد يوم 9 أبريل في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفي حالة معاناة اللاعب من إصابة قوية سيفقده مانشستر سيتي في مباراة واحدة على الأقل، مما يضع جوارديولا في مأزق كبير بسبب أهمية ستونز مع الفريق.

وينضم بذلك ستونز للعديد من اللاعبين الآخرين بمانشستر سيتي، والذين عانوا من مشاكل بدنية خلال فترة التوقف الحالية، وهم إرلينج هالاند، كايل ووكر، مانويل أكانجي، برناردو سيلفا وروبن دياش.