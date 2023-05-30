ضحية ألفيش بتهمة الاغتصاب: حاول إرهابي والصدمة تطاردني حتى الآن!

مشاهد قاسية للفتاة وفقًا لروايتها

لا يزال اللاعب البرازيلي داني ألفيش، رهن الاعتقال الوقائي بعد الاغتصاب المزعوم ضد فتاة شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر من العام الماضي.

المدافع المخضرم يتواجد خلف القضبان منذ أربعة أشهر بعد الاتهام، لتخرج الضحية المزعومة بشهادة جديدة للكشف عن المزيد من التفاصيل بخصوص الواقعة التي تسببت في انفصال ألفيش عن زوجته.

برنامج "En boca de todos" جمع الشهادة الجديدة للفتاة التي قالت خلالها:"اقترب مني وقال ألا تعرفين من أنا؟ قلت له لا، وقال أنا داني ألعب كرة القدم، أتذكر أنه أخذ يدي وطلب مني المغادرة معه لكني رفضت".

وأضافت:"بدأت أشعر بالخوف الشديد وقتها، وقلت لنفسي ماذا لو وضع شيئًا في المشروب الخاص بي، ماذا لو فعل شيئًا لصديقتي؟ فكرت في كل شيء في وقت قصير جدًا".

وواصلت حديثها:"قام بإيماءة تجاهي وكان ذلك عندما أخبرت ابنة عمي أنني لست متأكدة من الذهاب، قام بإيماءة أخرى ليذهب بعيدًا، وذهبت معه إلى مكان آخر ظننت أنها غرفة كبار الشخصيات أو منطقة أخرى من النادي الليلي، ولكنه فتح الباب وكل ما شاهدته كان حوض صغير ومرحاض بمكان لا يصلح سوى لغسل اليدين".

وتابعت:"رفع ثوبي وجعلني أجلس فوق الثياب، قلت لا، لا أستطيع ولا أريد ذلك ويجب أن أذهب، قال لي الكثير من الأشياء ورماني على الأرض وكنت في حالة صدمة لم أكن أعرف ماذا أفعل بهذا الموقف".

وفي نهاية شهادتها قالت الضحية المزعومة إنها شاهدت وشم ألفيش على شكل القوس وشعرت بالفزع حيث ظنت أنه سيؤذيها كثيرًا، ودخلت في حالة صدمة لا تزال تطاردها حتى الآن.