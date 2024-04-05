ضحية أخرى لمبابي .. ريال مدريد يُحدد سعر نجمه بسبب "سيناريو المنتخب"!

رغبة اللاعب ستحسم كل شيء

خوفًا من تكرار سيناريو المغرب، قرر نادي ريال مدريد الإسباني تحديد السعر النهائي لبيع نجمه براهيم دياز بالميركاتو الصيفي القادم.

دياز يعتبر أحد أهم اللاعبين بتشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، والنادي لا يخطط لبيعه، لأنه يتمتع بطريقة لعب جذابة ومهارة عالية جعلته يفرض نفسه بقوة، ولكن قلة مشاركاته مع قدوم كيليان مبابي وإندريك، دفعت ريال لعدم استبعاد بيعه.

صحيفة "El Debate" الإسبانية قالت إن قيام دياز بإغلاق الباب أمام منتخب إسبانيا واللعب للمغرب بسبب حصوله على دور أكبر، جعل ريال مدريد لا يستبعد إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى على مستوى الأندية، بطلب الجناح المميز للرحيل للحصول على فرصة اللعب بشكل أكبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن إدارة ريال برئاسة فلورنتيو بيريز حددت سعر 60 مليون يورو للتخلي عن براهيم دياز، وهو ما يزيد كثيرًا عن قيمته الحالية بموقع "ترانسفير ماركت" والتي تصل إلى 35 مليونًا.

وشددت على أن الرغبة الحالية هي استمرار اللاعب المغربي بسبب نقص الخيارات بمركز الجناح الأيمن وتألق دياز الفترة الأخيرة، ولكن لو طلب الرحيل بنفسه سيتغير الوضع تمامًا.

وتطرقت الصحيفة إلى عقد دياز الحالي الممتد إلى عام 2027، وراتبه المنخفض بحصوله على ثمانية ملايين يورو سنويًا، حيث يأتي في المركز التاسع عشر بفاتورة الأجور بالفريق، لذلك رحيله سيعني تحسن ظروفه المالية أيضًا.

يذكر أن دياز شارك في 34 مباراة مع ريال هذا الموسم، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 بكل البطولات.