ضحى بنفسه ولم يُقدر .. كواليس أزمة عبد الرحمن العبود ونونو سانتو في الاتحاد

جناح الاتحاد عاد من جديد في الكلاسيكو أمام النصر بعد خلاف مع مدربه، فما هي الكواليس؟

بعدما غاب لثلاث مباريات متتالية وسط علامات استفهام كبيرة من جمهور نادي الاتحاد السعودي، عاد الجناح عبد الرحمن العبود للظهور من جديد مع العميد في الكلاسيكو الأخير أمام النصر، والذي فاز به فريقه بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

العبود غاب عن مواجهات الاتفاق والرائد والخليج، ضمن الجولات الـ17 و18 و19 على الترتيب، وكثر الحديث وقتها عن أزمته مع المدير الفني للفريق البرتغالي نونو سانتو، فما هي الكواليس؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الأزمة بدأت منذ مواجهة الطائي في الجولة الـ15، إذ استبعده سانتو وقتها، رغم خضوعه لفحص طبي، لتحديد مدى حاجته لعملية جراحية، إثر معاناته من آلام أسفل البطن، تداهمه خلال المباريات وبعدها، لكن الفحوصات أثبتت عدم حاجته لحراجة.

وأوضحت الصحيفة أن العبود غضب لاستبعاده وقتها، كونه حصل على مسكنات، كي يتمكن من المشاركة في اللقاء إلا أن الجهاز الطبي أوصى بعدم الدفع به وهو الرأي الذي أخذ به المدرب البرتغالي.

الأمور تطورت بعد ذلك، كون العبود تجاهل مصافحة مدربه في أول حصة تدريبية عقب المباراة، بل وتأخر عن موعد تجمع اللاعبين، وتخلف عن أداء تمارين إضافية اختيارية قبل المران وبعده، أوصى بها الجهاز المعاون، فرغم اختياريتها إلا أنها تدخل ضمن قياسات الحالة البدنية لكل لاعب، التي تدونها القمصان الطبية التي يرتدونها خلال التدريبات والمباريات.

وواصلت "الرياضية" مؤكدة أن نونو سانتو لم يعجبه تصرفات العبود، ليقرر إجلاسه على مقاعد البدلاء في الجولة الـ16 أمام العدالة ثم إبعاده نهائيًا في الجولات التالية، لكن جلسة تصالح قبل كلاسيكو الجولة الـ20 بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي، أنهت الأزمة.