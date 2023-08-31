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ضحى بإنجلترا من أجل برشلونة وخسر الاثنين .. نجم أتلتيكو مدريد يقترب من الدوري السعودي

زهيرة عادل
Carrasco Atlético de MadridGetty Images
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أوروبا أغلقت أبوابها، فلجأ للعرض السعودي..

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يبدو أن أحدهم أصبح مضطرًا لقبول العرض السعودي بعدما ظل طوال الميركاتو الصيفي يمني نفسه بتمثيل برشلونة الإسباني، لكن أغلق السوق هنا أبوابه دون جديد.

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الدوريات الأوروبية الكبرى أغلق أبوابها مع منتصف ليل أمس الخميس، بينما يظل السوق السعودي فاتحًا أبوابه حتى السابع من سبتمبر الجاري.

ووفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن البلجيكي يانيك كاراسكو؛ جناح أيسر أتلتيكو مدريد الإسباني، اقترب من الانضمام لدوري روشن السعودي.

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رومانو أوضح أن الشباب هو الوجهة المقبلة لصاحب الـ29 عامًا، إذ اتفق مع أتلتيكو مدريد على دفع 15 مليون يورو كرسوم الصفقة.

وأكد الصحفي الشهير أن البلجيكي سيجري الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لتوقيع عقد مدته ثلاث سنوات مع الليث الأبيض.

جدير بالذكر أن كاراسكو تصارعت عليه عدة أندية إنجليزية في بداية الميركاتو، لكنه تمسك برغبة ارتداء قميص البرسا، ومع معاناة الأخير من أزمة مالية، لم تفلح محاولاته لإقناع مسؤولي أتلتيكو مدريد بتقليل مطالبهم.

الجناح البلجيكي شارك في 266 مباراة مع أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 47 هدفًا، وصنع 45 آخرين، منذ أن لعب له بداية من 2015م، لكن تخلل هذه الفترة إعارة عامين للدوري الصيني.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 94296كريم بنزيما
  • 10032خاليدو كوليبالي
  • 18187روبرتو فيرمينو
  • 8142نجولو كانتي
  • 20710مارسيلو بروزوفيتش
  • 42452صفقة أخرى
193819 الأصوات

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