ضحايا ديربي مدريد .. كارلو أنشيلوتي يكشف تفاصيل إصابة كورتوا وفران جارسيا

مواجهة أتلتيكو مدريد لم تحرم ريال مدريد نقطتين فقط!

لم تتوقف خسارة ريال مدريد من مواجهة جاره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني مساء أمس عند نقطتين، بتعادله 1-1، بل تجاوزت ذلك إلى إصابة نجميه فران جارسيا وتيبو كورتوا.

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كورتوا كان قد أكمل اللقاء حتى نهايته لكنه لم يستطع تنفيذ ركلات المرمى في الدقائق الأخيرة، فيما دخل جارسيا الملعب عند الدقيقة الـ90 لكنه تعرض لضربة قوية من ماركوس يورينتي طُرد الأخير على أثرها من الملعب.

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كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تحدث عن حالتي اللاعبين عقب المباراة قائلًا "فران جارسيا تعرض إلى ضربة قوية، فيما يُعاني كورتوا من إصابة عضلية وسيتم فحصه وتقييم وضعه غدًا".

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ريال مدريد كان قد تقدم في المباراة بهدف مدافعه ميليتاو، لكن آنخيل جارسيا خطف هدف التعادل لأصحاب ملعب ميتروبوليتانو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبحسب "أتلتيك"، سيغيب كورتوا حتى التاسع عشر من أكتوبر، أي سيعود للمشاركة عقب التوقف الدولي المقبل، وسيعود جاهزاً في مباراة سلتا فيجو بالتاريخ المذكور، وذلك عقب أن أكد البيان الرسمي للنادي الملكي إصابة حارسه على مستوى عضلات الفخذ اليسرى.

بطل إسبانيا سيُواجه ليل في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء القادم، وهو اللقاء الذي يُرجح غياب كورتوا وجارسيا عنه.