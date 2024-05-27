"ضحايا الثورة الصيفية المرتقبة" .. الاتحاد يحدد أول الأسماء المحلية الراحلة

جديد ميركاتو نادي الاتحاد "الصيفي"..

SHAHID

حدد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، أول اللاعبين "المحليين"، الذي من المقرر أن يرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الحالي 2023-2024؛ وسط ثورة مرتقبة في الميركاتو الصيفي القادم، استعدادًا للعام الرياضي الجديد.

ووفقًا للإعلامي الرياضي نجيب الجداوي، مساء اليوم الإثنين، يرغب مسؤولو نادي الاتحاد، في "التخلص" من الظهير الأيسر أحمد بامسعود.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الجداوي كتب عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "بامسعود من أبرز اللاعبين المحليين، الذين يرغب الاتحاد في الاستغناء عنهم، الموسم القادم 2024-2025".

Instagram

بامسعود البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى العميد الاتحادي في صيف 2022، قادمًا من نادي الفيحاء السعودي؛ حيث سجل هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 48 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

SHAHID