ضابط ورجل نبيل .. برشلونة يستعين بالبحرية الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد!

فكرة جديدة من النادي الكتالوني

قرر نادي برشلونة الإسباني الاستعداد للموسم المقبل بصورة مبتكرة، باستخدام فيلم "ضابط ورجل نبيل" الحائز على جائزة أوسكار كمصدر إلهام.

شبكة "ريليفو" قالت إن برشلونة اختار الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة التحضيرية خلال شهر يوليو المقبل، وسيذهبون إلى الساحل الشرقي بالمرور عبر مدن نيويورك وأورلاندو وبالتيمور.

وأوضحت أن بعثة الفريق ستتجه إلى ولاية ميريلاند، قبل أن تستقر في ضواحي المدينة، في أنابوليس، وبعدها ستذهب من أجل التدرب في الأكاديمية البحرية الأمريكية.

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ويعتبر من المثير اختيار هذا المكان بالتحديد، لأنها المؤسسة التي يدرس فيها الرجال والنساء قبل الانضمام كجزء من البحرية، حيث يخدم الخريجين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهو المكان الذي استوحي منه فيلم "ضابط ورجل نبيل".

وتضم الأكاديمية العديد من الملاعب الخاصة بكرة القدم الأمريكية بشكل أساسي، ولكن هناك أيضًا ملعبين للكرة العادية، وملاعب أخرى لكرة الماء والرجبي والتنس.

جدير بالذكر أن جولة برشلونة التحضيرية ستشهد خوض الفريق لمباريات أمام مانشستر سيتي في 30 يوليو، قبل اللعب ضد ريال مدريد يوم 3 أغسطس، ثم مواجهة ميلان في بالتيمور.