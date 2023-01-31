"صُدم وهزم الأرجنتين بالبرتغال في البلاي ستيشن".. حقيقة تصريحات جورجينا عن رونالدو

تصريحات انتشرت بكثافة على مدار الساعات الماضية

العديد من الشائعات طالت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفترة الأخيرة، وهذه المرة الأمر يتعلق بتصريحات منسوبة لصديقته جورجينا رودريجيز.

رونالدو مر بفترات صعبة هذا العام بسبب خروج البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم، وفسخ عقده مع مانشستر يونايتد لتوتر علاقته بالنادي الإنجليزي، ليقرر الرحيل إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي.

بعض الصحف والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بنشر تصريحات لصديقة رونالدو في الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي الخاص بها "أنا جورجينا" الذي سيصدر في شهر مارس القادم.

وقالت عارضة الأزياء الإسبانية وفقًا لهذه الأقاويل المزعومة:"رونالدو أصبح مثل المجنون بعد كأس العالم، لقد أخذ جهاز البلاي ستيشن 5 الخاص من ابنه، وأمضى الليلة يلعب بمنتخب البرتغال ضد الأرجنتين".

ويأتي ذلك على خلفية حالة الإحباط التي عاشها صاحب الـ37 سنة بعد خروج بلاده من المسابقة على يد المغرب، وحصول منافسه اللدود ليونيل ميسي على اللقب.

وبعد البحث جيدًا عن مصدر هذه المعلومات، تبين عدم وجودها بأي مواقع أو صحف أجنبية معروفة، كما أن الإعلان التشويقي لمسلسل جورجينا لم يتم إصداره حتى الآن.

ويبدو الاحتمال الأقرب أن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تقم جورجينا بالحديث عن هذا الأمر، ولكن ستظهر الحقيقة الكاملة عندما يتم إصدار المسلسل الوثائقي، أو عند نشر بعض المقتبسات التشويقية منه.