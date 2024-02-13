"صيف مُدمر لخطط لابورتا".. برشلونة في ورطة كبرى والسبب باريس!

البارسا مُحاصر بسبب أحلام نجومه الصغار

يواجه برشلونة خطرًا داهمًا خلال انطلاقة الموسم الجديد، والتي تتزامن مع موعد منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين في العاصمة الفرنسية.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الذين يمكنهم حضور الحدث الأولمبي، ويمكن للبعض منهم أن يشارك في "يورو 2024" والدورة الأولمبية.

وأشارت إلى أن رباعي برشلونة باو كوبارسي وهيكتور فورت ومارك جويو وفيرمين يمكنهم المشاركة في الأولمبياد، مع منتخب إسبانيا في ظل استبعاد مشاركتهم مع المنتخب الأول في اليورو، فيما يمكن أن يلعب بيدري ولامين يامال في اليورو والأولمبياد.

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وسبق أن لعب بيدري في البطولتين صيف 2021، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي مع المنتخب الأول والنهائي مع المنتخب الأولمبي، فيما كان جافي قريبًا من التواجد في كلتا المسابقتين، لكن إصابته الخطيرة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي استبعدت هذا الخيار.

ولا يستبعد أليخاندرو بالدي، أن يتواجد مع صغار إسبانيا في الأولمبياد، كما أنه ليس بعيدًا عن خطط الكبار في أمم أوروبا 2024، وفقًا لما ذكره لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب لاروخا من قبل.

وفي الأيام الأخيرة ظهر اسم آخر للانضمام إلى كتيبة إسبانيا في الأولمبياد، وهو فيران توريس، المرشح للظهور في اليورو وباريس، خصوصًا أن الاتحاد الإسباني قد تواصل معه ليكون أحد اللاعبين الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا لتمثيل "لاروخا" وهو ما لاقى ترحيب من اللاعب.

وبعيدًا عن المنتخب الإسباني، يمكن أن يمثل جول كوندي منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية، بعدما صرح مدافع البارسا من قبل في مؤتمر صحفي بأنه يود اللعب معهم، رغم أنه يعلم أن الأمر سيكون صعبًا.

وأخيرًا لن يكون البرازيلي فيتور روكي، قادرًا على التواجد في باريس، خصوصًا بعد خسارة فريقه في تصفيات أمريكا الجنوبية أمام الأرجنتين، وضياع تذكرة التأهل إلى الأولمبياد.