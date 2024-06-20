صيف ساخن .. 3 أجانب ينجون من "ثورة" لؤي ناظر المرتقبة في الاتحاد

مذبحة صيفية مرتقبة في الاتحاد..

يجهز لؤي ناظر، الرئيس الجديد لشركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، لثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى من تراجع كارثي في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر" بطولات، مع الفشل في التأهل إلى المسابقات القارية؛ وذلك بعد احتلاله "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "المدينة"، مساء يوم الخميس، قرر ناظر "الاستغناء" عن جميع أجانب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي؛ باستثناء 3 أسماء فقط.

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الصحيفة كشفت عن أن الأجانب الذين سيستمرون مع الفريق الاتحادي، في الموسم الرياضي القادم؛ هم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو.

وبناء على ذلك.. سيرحل عن الاتحاد؛ كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله، المصري أحمد حجازي، البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" والإيطالي لويز فيليبي.

جدير بالذكر أن الاتحاد أعلن قبل فوز لؤي ناظر بـ"الرئاسة"، رحيل الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي؛ وذلك بعد انتهاء عقوديهما رسميًا.