"صيحة ترج الأول بارك".. بروزوفيتش يمتثل لطلب رونالدو أمام جماهير النصر

لقطة تحمل الكثير قبل موقعة الاتحاد

سيطرت حالة من السعادة على لاعبي النصر، خلال مباراة الاتفاق، حيث بدا أن لاعبي الفريق بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة انسجام وتلاحم.

ونجح النصر في تحقيق فوز ثمين على حساب الاتفاق، بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بفضل ثلاثية أليكس تيليس، كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش.

ونقلت حسابات جماهير النصر، مقطع فيديو من قلب الملعب لاحتفال بروزوفيتش بهدف النصر الثالث في شباك الاتفاق، الذي ذهب برفقة كريستيانو رونالدو إلى الجماهير، وطالب النجم البرتغالي زميله مارسيلو بالاحتفال على طريقته الشهيرة (سي).

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وبالفعل امتثل بروزوفيتش لأمر رونالدو، وقاما بالاحتفال سويًا بذات الطريقة التي اشتهر بها الدون مع تسجيله الأهداف، فيما تفاعل معهم جميع الحضور في الملعب بالهتاف في نفس اللحظة بصيحة (سي).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني من ترتيب الدوري، وبفارق عشر نقاط عن الهلال المتصدر، مع مباراة مؤجلة للنصر أمام الاتحاد، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 24 في المركز الثامن.

النصر يواجه الاتحاد، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.