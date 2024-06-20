صور | "حقل بطاطس في يورو 2024" .. أرضية ملعب قمة إنجلترا والدنمارك تحرج ألمانيا ونجاة نجم مانشستر سيتي بإعجوبة

ماذا حدث في قمة إنجلترا والدنمارك؟..

رغم النجاح المبهر في التنظيم - حتى الآن -؛ إلا أن قمة إنجلترا والدنمارك، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وجهت أسهم النقد لألمانيا.

ألمانيا تستضيف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، موزعين على 6 مجموعات.

وفي مواجهة إنجلترا والدنمارك، ظهرت أرضية ملعب "دوتش بانك بارك" في مدينة فرانكفورت، بوضع سيئ للغاية، لا يليق بحدث قاري كبير، مثل بطولة أمم أوروبا.

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وكادت أرضية الملعب السيئة، أن تتسبب في إصابة كايل ووكر، ظهير أيمن منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي؛ وذلك في الدقائق الأولى من المباراة، لولا أن القدر كان رحيمًا به.

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ويتواجد منتخبا إنجلترا والدنمارك، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، إلى جانب كلٍ من سلوفينيا وصربيا.

جدير بالذكر أن الإنجليز فازوا في مباراة الجولة الأولى أمام صربيا، بهدف مقابل لا شيء، بينما اكتفت الدنمارك بالتعادل الإيجابي (1-1) مع سلوفينيا.