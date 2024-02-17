صورتها مع رونالدو تثير الجدل .. صحافة إيران تعدل جسد جورجينا رودريجيز!

نائبة بلجيكية تكشف التصرف الغريب مع عارضة الأزياء

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هاجمت داريا سافاي، النائبة في البرلمان البلجيكي والناشطة في مجال حقوق المرأة، الجماهير الإيرانية في تعاملها مع عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ونشرت داريا سافاي، تغريدة نشرتها إحدى الصحف الإيرانية، تحتوي على صورة لرونالدو مع عائلته وفيها زوجته جورجينا رودريجيز، لكن مع قص جزء من الصورة لإخفاء جسد عارضة الأزياء الشهيرة.

وعلقت داريا التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والبلجيكية على الصورة، بأن هذه الصورة نموذج على تعامل النظام في بلادها مع المرأة، قائلة: "تقوم الصحافة الإيرانية بمراقبة مؤخرة جورجينا رودريجيز، زوجة رونالدو، ينشرون صورة تمت فيها إزالة جزء كبير من مؤخرتها بطريقة غير احترافية".

وأضافت: "هذه هي بالضبط الطريقة التي تنظر بها الصحافة الإيرانية المريضة إلى النساء. ولهذا السبب يفضلون جعلهم غير مرئيين".

يذكر أن رونالدو تواجد مع فريقه النصر من قبل في إيران، حيث زار العاصمة طهران خلال شهر سبتمبر الماضي، لمواجهة برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وأثناء تواجده في طهران.. تقابل الأسطورة البرتغالية، بمقر إقامة بعثة قلعة العالمي، مع الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية واحتضنها، لكن المحامين الإيرانيين اتهموه بملامسة جسدها؛ وهو ما يعادل "الزنا" في القانون الإيراني.

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