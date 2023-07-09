صورة .. مبابي سبق له اللعب بقميص ريال مدريد!

حقيقة لعب مبابي لريال مدريد سابقًا؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لعب سابقًا في صفوف ريال مدريد.

وتوترت العلاقات بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان مؤخرًا، بسبب تصريحات اللاعب ورفضه لتجديد عقده مع الفريق وإعلان رغبته في الرحيل، وارتباطه ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقًا لموقع "ريليفو" فإن ملفات أكاديمية ريال مدريد للشباب تظهر مشاركة مبابي في مركزي وسط الملعب والظهير الأيمن بعام 2012، وظهر ذلك في سجل المباراة التي لعبت بين فريق ريال مدريد للشباب وفريق تم تجميعه.

واعترف مبابي، بذلك علنًا في مقابلة سابقة، وسافر قائد فرنسا في عمر 14 عامًا في 20 ديسمبر 2012 إلى مدريد برفقته والده الذي كان حينها مدربًا في نادي بوندي الواقع في ضواحي باريس.

وتابع الموقع، أن مبابي ووالده قبلوا دعوة من ريال مدريد لزيارة المدينة والاطلاع على مرافق النادي وحضروا مباراة في الدوري ضد إسبانيول وتدرب النجم الفرنسي لمدة أربعة أيام، والمسؤول عن هذا الأمر كان زين الدين زيدان، ومستشار الرئيس فلورنتينو بيريز.