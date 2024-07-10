بـ"صورة نيمار وتعليق مثير" .. نجم عالمي يلمح للانتقال إلى الهلال

هل حسم الهلال أولى صفقاته العالمية؟..

أثار النجم البلجيكي يوهان باكايوكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن الهولندي، الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ بعد ارتباط اسمه بعملاق السعودية الهلال.

ومنذ أيام قليلة.. ارتبط اسم باكايوكو البالغ "21 عامًا"، بالانتقال إلى الهلال في الصيف الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ضمن قائمة اللاعبين "تحت السن".

وبالتزامن مع هذه الأنباء.. نشر باكايوكو عبر "ستوري" في حسابه بموقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، صورة للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الزعيم الهلالي.

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ولم يكتفِ النجم البلجيكي بـ"صورة نيمار" فقط؛ حيث كتب جملة مثيرة للجدل في "ستوري آخر" بعدها مباشرة؛ قائلًا: "الآن توقف عن التخيل.. أذهب وأجعل كل ذلك يحدث".

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هذه الصورة مع التعليق المثير.. زادا من التكهنات بشأن انتقال يوهان باكايوكو إلى نادي الهلال؛ كـ"أولى الصفقات العالمية" المحتملة خلال صيف العام الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2024-2025.

باكايوكو لعب في صفوف الفئات السنية لعملاقي بلجيكا أندرلخت وكلوب بروج، قبل أن يخرج للاحتراف في هولندا عام 2019، وتحديدًا من بوابة آيندهوفن.

ومثّل باكايوكو جميع الفئات السنية للعملاق الهولندي، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2022؛ مسجلًا 21 هدفًا وصانعًا 19 آخرين، خلال 85 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.