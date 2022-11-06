صورة نادرة .. جورجينا تتحدث عن أول لقاء مع كريستيانو رونالدو!

من عاملة في جوتشي إلى أحد أشهر عارضات الأزياء في العالم.

تجذب عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الأنظار حيث تعد أحد أشهر النساء في الوسط الرياضي وبين محبي كرة القدم بسبب ارتباطها بقائد منتخب البرتغال.

وكشفت جورجينا في مسلسلها الوثائقي عبر منصة "نتفيلكس" بداية لقائها مع نجم مانشستر يونايتد، حيث كانت تعمل بائعة في أحد متاجر الملابس المرموقة.

وقالت جورجينا عن لقائها الأول مع رونالدو في المسلسل: "كان يوم خميس صيفي كنت أعمل في جوتشي اضطررت إلى المغادرة الساعة الخامسة واتصل بي أحد الزملاء حتى أتمكن من البقاء لمدة نصف ساعة أخرى لحضور أحد العملاء عندما كنت أغادر المتجر، كان هناك رجل وسيم جدًا برفقة طفل ومجموعة من الأصدقاء فكرت: ما مشكلتي؟ لم أرغب حتى في النظر إليه، لقد شعرت بالخجل الشديد".

Twitter

Twitter

ويتم تداول الفيديو على منصة "تيك توك" مع صور لجورجينا في فترة عملها بالمتجر.

وشدت الفيدوهات أنظار الجماهير حيث علق البعض قائلًا "الآن هي التي تشتري من جوتشي" و"كم هي ملكة" أو "أنها حقًا سندريلا".