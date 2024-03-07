صورة مرعبة .. إصابة قوية للاعب مانشستر سيتي تفسد الفرحة بالتأهل الأوروبي!

من غير المعلوم مدة غيابه

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ليلة سعيدة قضاها مانشستر سيتي بالتفوق على كوبنهاجن 3/1 والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن ما حدث لماتيوس نونيز أفسد هذه الفرحة.

لاعب الوسط البرتغالي بدأ المباراة التي أقيمت، أمس، الأربعاء، على ملعب الاتحاد معقل سيتي، ولكنه اضطر للخروج في الشوط الثاني بسبب سقوطه بشكل غريب على يده، مما تسبب في كسر أحد أصابعه.

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ومنذ ذلك الحين انتشرت صور الإصابة التي تعرض لها نونيز على مواقع التواصل الاجتماعي، لتظهر الحادثة المُروعة التي وقعت للاعب الوسط البرتغالي.

ومن غير المعلوم حتى الآن الفترة التي سيغيبها نونيز عن سيتي، بسبب هذه الإصابة التي أدت إلى كسر عنيف في إصبعه وفقًا لما أوضحته الصور.

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جدير بالذكر أن الرحلة القادمة لمانشستر سيتي بعد التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، ستكون ضد ليفربول يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهي مواجهة ستُحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على البطولة.

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