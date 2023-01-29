صورة لكيم كاردشيان تشعل أجواء الديربي بين روما ولاتسيو!

الأجواء مشتعلة في العاصمة الإيطالية!

استغل نادي لاتسيو ترويج غريمه الأزلي روما للنادي، بتسليط الضوء على فترة مخيبة في تاريخ الذئاب.

حساب نادي روما نشر على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة كيم كارداشيان عارضة ومصممة الأزياء الأمريكية، وهي ترتدي قميص النادي والذي يعود لموسم 1997/1998، وعلق حساب الجيالوروسي على الصورة مغردًا: "ماما ميا كيم".

ومن جانبه انتهز نادي لاتسيو الفرصة لتسليط الضوء على انتصاراته أمام غريمه التقليدي بقميص الموسم المذكور أعلاه، حيث قام الحساب الرسمي للنادي الأبيض والسماوي بالتعليق على الصورة كاتبًا: "ماما ميا كيم، يا لها من ذكريات".

القميص الذي ارتدته كيم يعود لموسم مخيب للأمال بالنسبة لنادي روما، حيث فاز فيه لاتسيو على ذئاب العاصمة خلال أربع ديربيات وهم يرتدون هذا القميص.

لاتسيو تفوق على روما في هذا الموسم ذهابًا وإيابًا في الدوري الإيطالي بنتيجة 3/1، و2/0، ثم تكرر التفوق في كأس إيطاليا تحديدًا بالدور ربع النهائي، حيث فاز النسور في الذهاب 4/1، وفي الإياب بهدفين مقابل هدف.