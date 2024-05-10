صورة لخصت كل شيء .. باريس يُعطي إشارة هامة على رحيل مبابي!

النجم الفرنسي يستعد لمغادرة حديقة الأمراء

أعطى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إشارة قوية على رحيل نجمه كيليان مبابي، والسر يكمن في قميص الفريق للموسم القادم.

التكهنات تظل مستمرة حول مستقبل مبابي مع نادي العاصمة، بعد توقف محادثات التجديد تمامًا، وإبلاغ اللاعب لإدارة النادي بأنه سيرحل بعد نهاية عقده في شهر يونيو.

الحساب الرسمي لباريس على منصة "إكس" نشر صورة للطاقم الجديد للفريق لموسم 2024/2025، بغياب مبابي، مما جعل الجماهير تفسر الأمر بأن رحلة اللاعب انتهت تمامًا في حديقة الأمراء.

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وظهر بدلًا منه كل من ماركينيوس ولوكاس هيرنانديز وكذلك وارن زائير إيمري ونونو مينديش، بالإضافة لثنائي من فريق السيدات.

وقال باريس تعليقًا على الصورة التي نشرها:"اكتشف قميصنا العديد من نايكي، تم التقاط صور اللاعبين باستخدام Intelligence Artificielle لأول مرة في تاريخ النادي".

جدير بالذكر أن الوجهة الأقرب لمبابي في الوقت الحالي هي ريال مدريد، وسط أنباء قوية حول وجود مفاوضات قوية مع العملاق الإسباني، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بعد نهاية هذا الموسم.