"صورة" مع لاعب برشلونة تشعل المزيد من التكهنات حول مستقبل نجم ليفربول

هل تحدث الصفقة هذا الصيف؟

قرر داروين نونيز مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، إشعال التكهنات من جديد حول مستقبله مع الريدز وإمكانية رحيله إلى صفوف برشلونة.

نونيز فاجأ عشاق ليفربول بحذف جميع الصور المتعلقة بفترته مع ليفربول على موقع إنستجرام، بعد فوز الفريق 4/2 على توتنهام الأحد الماضي، وسط أنباء مكثفة حول اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وازدادت التكهنات بعدما شوهد نونيز في قصة نشرها على حسابه بموقع "إنستجرام" إلى جانب رونالد أراوخو مدافع برشلونة وزميله في منتخب أوروجواي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقام العديد من المتابعين لمهاجم الريدز بتفسير هذه الخطوة، بأن اللاعب يُلمح للجماهير برغبته في الرحيل وترحيبه بإمكانية الانضمام للنادي الكتالوني للعب بجوار صديقه أراوخو.

جدير بالذكر أن نونيز سجل 33 هدفًا في 94 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انضمامه للنادي قادمًا من بنفيكا في عام 2022 مقابل 85 مليون جنيه استرليني.