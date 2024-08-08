صورة فضحت الأمر .. مانشستر يونايتد يحسم صفقته المقبلة بين أمرابط وهدف ليفربول!

مانشستر يستقر على هدفه القادم

يستهدف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تدعيم خط الوسط، بعد أن تعاقد مع جوشوا زيركزي في الهجوم، وليني يورو بالدفاع.

وارتبط اسم اليونايد بمانويل أوجارتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، على الرغم من أن الاهتمام قد تراجع، بسبب مطالبات النادي الفرنسي المالية.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن المدير الرياضي الجديد لليونايتد دان أشورث، وضع قائمة مختصرة من 5 لاعبين، بينهم يوسف فوفانا لاعب موناكو، ومارتن زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد "صفقة ليفرول المنتظرة"، وريتشارد ريوس لاعب بالميراس البرازيلي، وسفيان أمرابط لاعب فيورنتينا.

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وأضافت الصحيفة أن بعض جماهير اليونايتد أصبحت مقتنعة بأن أمرابط سيكون هو اللاعب الذي يوقع، حيث لاحظت الجماهير بأن اسمه مازال موجودًا على موقع النادي بقميص يونايتد الجديد.

وكان أمرابط لاعبًا في مانشستر يونايتد الموسم الماضي على سبيل الإعارة، حيث لعب 15 مباراة من أصل 30، ولم يقدم المستوى المنتظر منه.

وكان مانشستر يونايتد قد دفع مبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات أمرابط لمدة موسم واحد، مع بند شراء بقيمة 21.4 مليون جنيه إسترليني، كما أن رغبة اللاعب المغربي هي البقاء مع الفريق.

وفشلت خطط تعاقد مانشستر يونايتد مع زوبيميندي بعد أن اقترب ليفربول من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث توصل لاتفاق معه خلال الأيام الماضية.