"صورة طبق الأصل" .. هدف برازيلي يعيد النصر 30 عاما إلى الوراء!

القذيفة "ماركة مسجلة" في تاريخ العالمي

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لا تزال أصداء احتفالات جماهير النصر بالفوز العريض على الاتفاق (3-1)، أمس الجمعة في ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة ال18 بدوري روشن السعودي للمحترفين، تتردد في جميع صفحات العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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النصر استفاد من خبرات لاعبيه بقيادة الدون كريستيانو رونالدو واستطاع أن يقهر الاتفاق، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في مقعد الوصيف بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال، علمًا بأن العالمي لعب مباراة أقل.

لكن أكثر ما أسعد جماهير النصر هو جمالية الثلاثية التي سجلها الفريق، وأجملها بدون شك هدف أليكس تيليس قبل نهاية الشوط الأول، والذي جاء من تسديدة صاروخية رائعة على الطاير من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وأعاد هدف تيليس أذهان جماهير النصر إلى الوراء قبل 30 عامًا، حيث نشر حساب خالد الشعلان أحد أكبر الداعمين للنصر فيديو لهدف اللاعب البرازيلي، وقارنه بهدف سابق للنصر سجله اللاعب إبراهيم الشويع عام 1993 بنفس الطريقة.

وانهالت التعليقات النصراوية على الفيديو، حيث تبارى مشجعو النصر في استعراض الأهداف التي سجلها لاعبو الفريق على نفس الشاكلة في السنوات الماضية، منها هدف مشابه سجله محيسن الجمعان في الاتفاق أيضًا.

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في نفس السياق، أبدى تيليس، في تصريحات عقب نهاية اللقاء، سعادته بالهدف والفوز مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا يدركون صعوبة المباراة لأنه أمام فريق قوي، لكنهم سعوا لتحقيق الفوز وتحسين موقف النصر قبل فترة التوقف، مضيفًا: "سنقاتل حتى آخر مباراة في الدوري، ونعد الجماهير بالعمل من أجل تقديم مستويات رائعة في كل مباراة".

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