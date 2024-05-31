صورة | صفقة النصر الجديدة تتواجد في نهائي الكأس أمام الهلال

مفاجأة سعيدة لجماهير النصر..

شهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، حضور صفقة نادي النصر "الجديدة"، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

النصر يواجه نادي الهلال - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تواجد الأسطورة الإسبانية فيرناندو هييرو، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"؛ لمشاهدة نهائي الكأس.

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وخلال الساعات الماضية.. ترددت أنباء عن توصل النصر إلى اتفاق مع هييرو، لتولي منصب المدير الرياضي للنادي؛ دون الإعلان الرسمي - حتى الآن -.

وواجه العالمي، صعوبات خلال الفترة الماضية، في حسم صفقة المدير الرياضي الإسباني؛ حيث اضطر إلى تقديم أكثر من عرض له، خاصة مع اهتمام بعض الأندية الأوروبية به.

تفاوض الإدارة النصراوية مع فيرناندو هييرو، الذي كان يتولى منصب المدير الرياضي لنادي جوادالاخارا المكسيكي؛ جاء بطلب من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ وفقًا للعديد من التقارير المحلية والعالمية.