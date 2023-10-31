صورة | "جوائز ماجد عبد الله غير معترف بها" .. الآسيوي يحرج أسطورة النصر بسبب سالم الدوسري

أسطورة النصر ماجد عبد الله يتعرض للإحراج

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن السجل الشرفي لـ"الفائزين" بجائزة أفضل لاعب في القارة، عبر التاريخ.

النجم الدولي السعودي سالم الدوسري، ساحر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، توّج بجائزة "أفضل لاعب في قارة آسيا" رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء.

هذا التتويج هو الأول في تاريخ سالم؛ حيث حُرِم من الحصول على الجائزة، خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بعد توقفها من 2019 إلى 2023؛ بسبب ظروف جائحة "كورونا".

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وأكد الاتحاد القاري للعبة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الجائزة تم اعتمادها من عام 1994، متجاهلًا بذلك الفترة من 1984 إلى 1993.

وقبل تاريخ 1994.. كانت جائزة أفضل لاعب في القارة، تمنح للاعبين؛ عن طريق استفتاء تنظمه مجلة آسيا وأوقيانوسيا.

ومنذ 1994.. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تبني الجائزة بشكل رسمي؛ حيث فاز بها 5 لاعبين سعوديين قبل سالم الدوسري؛ وهم: "سعيد العويران، نواف التمياط، حمد المنتشري، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني".

وبالتالي.. تكون جائزة أفضل لاعب في آسيا، والذي توّج بها أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية التاريخي ماجد عبد الله، 3 مرات من 1984 إلى 1986، غير معترف بها بشكل رسمي.