صورة.. تسريب قميص برشلونة المتوقع للموسم المقبل

هل جيد أم لا؟

تداولت الصحف الإسبانية صورًا لقميص برشلونة المتوقع للموسم المقبل، والذي يفترض أن يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة من قبل شركة نايكي.

وأتى القميص الجديد بصورة تبدو مختلفة إلى حد ما عن قميص هذا الموسم، مع الحفاظ على هوية برشلونة المستدامة بالخطوط الحمراء واللون الأزرق التقليدي.

ومن المقرر أن يرتدي برشلونة القميص الجديد بداية من نهايات هذا الموسم كما جرت العادة، أي في الجولات القليلة المقبلة من عمر الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قميص برشلونة الموسم المقبل سيكون على النحو الآتي:

Set to be the new 2021/22 FC Barcelona home shirt they say ....🤔🤔🤔#FCBarcelona pic.twitter.com/sMC9URIos4 — AS English (@English_AS) March 13, 2021

قمصان البلوجرانا وتصميمها الجيد أمر مهم جدًا للنادي، فهي من أهم وسائل تحقيق الأرباح المالية من خلال بيعها إلى الجماهير، وفي ظل أزمة كورونا بات من الضروري الحفاظ على نسبة البيع بل وزيادتها قدر المستطاع.

بعض الشائعات من الصحف الإسبانية سبق وأن سربت بعض الشائعات أن القميص الجديد سيبدأ استخدامه من يناير، إلا أنه في النهاية تم تأخير الموعد ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد الجديد.

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الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، كما يلعب نهائي كأس ملك إسبانيا مع أتلتيك بيلباو.