صورة تسبب جدلًا بخصوص عقوبة ليونيل ميسي من قبل باريس سان جيرمان

حالة من الجدل بسبب العقوبة التي تعرض لها ميسي من قبل باريس سان جيرمان بعد صورة للأرجنتيني..

تسببت صورة نشرها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق في حالة من الجدل بسبب العقوبة التي تلقاها اللاعب.

باريس سان جيرمان قرر فرض عقوبة على ميسي بحرمانه من المشاركة في المباريات والتدريبات لفترة غير محددة بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية للقيام بعمل ترويجي دون إذن النادي، وتحدثت تقارير فرنسية على رأسها صحيفة "ليكيب" عن أن الإيقاف يمتد لأسبوعين.

ميسي، الذي اعتذر عن الغياب عن تدريبات باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام لوريان في الدوري الفرنسي، عاد بالفعل إلى المران بعد أقل من أسبوع على العقوبة.

باريس سان جيرمان نشر صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي يظهر فيها ميسي خلال المران الصباحي الذي أقيم يوم الإثنين.

تلك الصورة أثارت الجدل بشأن رفع عقوبة الإيقاف عن ميسي من قبل باريس سان جيرمان، خاصة وأن الفترة بين الإيقاف والعودة لم تكن كما أُعلن سلفًا.

لكن مصادر النسخة الفرنسية من "جول.كوم" أكدت أن باقي أعضاء الفريق الأول في باريس سان جيرمان كانوا في يوم عطلة، وأنه لا يوجد أي تحديث من النادي حول وضعية ميسي في الوقت الحالي.

ومع عدم إعلان باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن مدة العقوبة المفروضة على ميسي، فإن عودته إلى التدريبات تعد أمرًا طبيعيًا في الوقت الحالي.