صورة | بشرى سارة للمغرب .. المشجع المنحوس يدعم فرنسا ومبابي!

هل يواصل ينجح المشجع في مهمته هذه المرة ويُقصي فرنسا من مونديال قطر؟

استجاب المشجع العماني محمد الحجري"مجومبا"، المعروف باسم "المشجع المنحوس" للطلبات العربية، لمساندة منتخب فرنسا أمام المغرب، من أجل تأهل الأخير إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.

مجومبا معروف بين الجماهير، أنه إذا قام بشراء قميص منتخب وتشجيعه، يخسر هذا المنتخب ويودع منافسات كأس العالم، حيث ظهر من قبل بقمصان كرواتيا وهولندا وإسبانيا وغيرهم.

ونشر مجومبا عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة، وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا، معبرًا عن دعمه لمنتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم أمام المغرب.

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وعلق مجومبا على الصورة قائلًا: "هيا يا فرنسا ويا مبابي"، ليُعلن عن دعم الديوك أمام أسود الأطلس، كي يخسروا ويتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي المونديال.

وتنطلق مباراة نصف نهائي كأس العالم الثانية بين المغرب وفرنسا على ملعب البيت، حيث سيلعب الفائز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية، والمقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.