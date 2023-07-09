صورة | "أعطوا الهلال واحدًا منهما" .. ظهور 2 بنزيما يُثير الجدل في جدة!

نسختان من مهاجم الاتحاد الجديد في صورة واحدة!

تداول الجمهور على تويتر صورة لاجتماع أحمد الكعكي نائب رئيس الاتحاد مع مجموعة من لاعبي الفريق بينهم كريم بنزيما أثارت الجدل عبر المنصة الزرقاء، وذلك لوجود نسختين طبق الأصل من المهاجم الفرنسي في الاجتماع.

الصورة جمعت بين الكعكي وكلًا من مارسيلو جروهي ونجولو كانتي ومدالله العليان وجواو فيليبي وجوتا بجانب بنزيما وشقيقه الذي يُشبهه إلى حد كبير.

الصورة انتشرت عبر المنصة الزرقاء مثل النار في الهشيم وعلق العديد من العشاق عليها بطريقة مندهشة تارة وساخرة تارة أخرى، وهو ما أدى لأن تُصبح جملة "اثنين بنزيما" تريند.

أحد المشجعين كتب "صحيح أن الاتحاد لديه مشاركة عالمية لكن هذا لا يعني أن تعطوه 2 بنزيما"، فيما كتب آخر "لديهم 2 بنزيما .. أعطوا الهلال واحد منهما"، وكتب مشجع أهلاوي "الاتحاد 2 بنزيما ونحن ميندي".

يُشار إلى أن الاتحاد سيُشارك في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي ستنظم في السعودية بصفته بطل دوري روشن.