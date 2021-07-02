صورة "المحارب" لوكاكو تثير غضب إيطاليا قبل مواجهة بلجيكا

اعتبرها البعض إهانة واضحة

قام الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي، بإشعال الأجواء قبل مواجهة إيطاليا في ربع نهائي يورو 2020.

الفريقان يلتقيان مساء اليوم، الجمعة، على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

حساب بلجيكا على موقع "تويتر" نشر صورة ظهر فيها روميلو لوكاكو بصورة المحارب الروماني ومعه زميله درايس ميرتينس.

وجاء الهدف منها زيادة حماس الفريق البلجيكي والجماهير، قبل المواجهة الصعبة أمام نظيره الإيطالي الليلة.

ولكن الصورة لم تنل إعجاب الجماهير الإيطالية، بسبب ظهور قميص فريقها ممزقًا على الأرض من المحاربين البلجيكيين.

وهو ما تسبب في حالة احتقان لدى الجانب الإيطالي، حيث اعتبرها البعض إهانة واضحة لهم وعدم احترام من المنافس.

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يذكر أن إيطاليا وصلت إلى هذه المرحلة بعد تربع صدارة مجموعتها والتغلب على منتخب النمسا في دور الـ16 في الوقت الإضافي.

وعلى الجانب الآخر تصدرت بلجيكا مجموعتها كذلك في الدور الأول، كما تغلبت على البرتغال في ثمن النهائي بهدف ثورجان هازارد نجم بوروسيا دورتموند.