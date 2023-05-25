صورة | الدماء تغطي قدم كريم بنزيما بعد مباراة رايو فاييكانو

بنزيما تعرض لإصابة قوية في قدمه خلال مواجهة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني..

تعرض الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد إلى جرح قوي في قدمه خلال مباراة الفريق أمام رايو فاييكانو التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة 36 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

بنزيما، الذي سجل هدف ريال مدريد الأول في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة 2-1، كان يعاني بشكل واضح من الإصابة القوية التي تعرض لها في الشوط الأول، لكنه قرر إكمال المباراة.

صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن قدم بنزيما تعرض للدهس من قبل الفرنسي فلوريان لوجون في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وكانت معاناة مهاجم ريال مدريد واضحة للغاية.

حساب "madrid zone" المهتم بأخبار ريال مدريد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشر صورة لقدم بنزيما، حيث ظهرت أصابعه متورمة بعض الشيء، والدماء تغطيها.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي قال عن حالة بنزيما في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد أصيب بجرح في قدمه في الشوط الأول وكان يزعجه، قمنا بتقييم وضعه بين الشوطين، وقررنا أنه يمكنه الاستمرار".

وأضاف أنشيلوتي: "لقد أثرت الإصابة عليه قليلًا لكن الأمر لم يكن سيئًا للغاية ولعب 90 دقيقة كاملة في نهاية المطاف".