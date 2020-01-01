صن داونز والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

صن داونز 0 × 0 الأهلي

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إذا استطاع النادي الأهلي تسجيل هدف وحيد سيصعب المهمة جداً علي صنداونز سيحتاج إلى ٤ أهداف لكي يذهب إلى نصف النهائي وهذا أمر صعب جداً ويكاد يكون مستحيل أمام النادي الذي لم يلقى حتى التعادل طوال ١٦ مباراة بالدوري المصري.

وقد انتهي لقاء الذهاب بهدفين نظيفين للشياطين الحمر لكن الوضع مختلف في لقاء العودة فالجميع يعرف مدي صعوبة هذا الفريق علي أرضه وأيضاً المباراة ستلعب صباحاً فهل سيأثر ذلك على أداء الأحمر الغير معتاد على اللعب صباحاً، لكن بالطبع البطولات لا تأتي بسهولة يجب على اللاعبين بذل مجهود مضاعف ليظهر مستوى الفريق كما لو كان اللقاء ليلاً وعلي ملعبهم بالقاهرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./