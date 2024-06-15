صنع وسجل وإسبانيا لا تخسر معه .. فابيان رويز ينتصر على كرواتيا بمفرده!

فابيان رويز يتألق في افتتاح مشوار إسبانيا بيورو 2024

تألق فابيان رويز بشكل كبير ونجح في قيادة منتخب بلاده إسبانيا للفوز على كرواتيا بثلاثية دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية في يورو 2024.

المنتخب الإسباني نجح في تحقيق أول 3 نقاط له في بطولة يورو 2024، وذلك بعدما نجح في الانتصار على كرواتيا.

هدف وأسيست في الانطلاقة

نجح رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان في صناعة الهدف الأول الذي سجله ألفارو موراتا بالدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة في عمق دفاع كرواتيا، وضعه موراتا في مواجهة مع حارس كرواتيا ليضع الكرة في المرمى.

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وفي الدقيقة 32 من زمن المباراة، قام فابيان بمراوغة مدافعي كرواتيا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بقدمه اليسرى على يسار ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.

إسبانيا لا تعرف الهزيمة مع رويز

واصل المنتخب الإسباني سلسلة انتصاراته خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما استطاع أن يحقق الفوز الخامس على التوالي.

الماتادور الإسباني لا يعرف الهزيمة في ظل تواجد فابيان رويز، حيث لعب 24 مباراة، فاز في 15 مواجهة وتعادل في 9 مواجهات.

وحصل فابيان رويز على جائزة أفضل لاعب في مباراة، بعد مساهمته الكبيرة في تحقيق الانتصار.