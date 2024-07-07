"صنع التاريخ ويُريد المزيد" .. ديدييه ديشان يكشف عن سبب مشاركة كيليان مبابي رغم الإصابة

ديشان يرد على الانتقادات بشأن إشراك مبابي وهو مصاب

كشف ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن سبب مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل أساسي، على الرغم من تأثره من الإصابة التي تعرض لها في بداية يورو 2024.

وتعرض مبابي لإصابة بكسر في الأنف، في أولى مباريات فرنسا باليورو ضد النمسا، حيث يلعب مباريات البطولة مرتديًا قناع من أجل حماية أنفه.

وقال ديشان خلال تصريحات لـ"تيلي فوت": "ألا تعتقدون أن مبابي صنع التاريخ بالأساس خلال الوقت الحالي؟ فهو يُريد أن يترك بصمة أكبر في التاريخ".

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وأضاف: "قمنا بكل ما نستطيع مع مبابي من أجل تأهيله بدنيًا رفقة الطاقم الطبي حتى يستطيع المشاركة معنا، وكان لديه مشكلة في ظهره أيضًا ولكن كيليان حاضر معنا".

ويستعد مبابي لقيادة فرنسا في مباراتها المقبلة ضد إسبانيا والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء القادم، في نصف نهائي يورو 2024.