صنعت التاريخ .. بوتياس أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية

الوحيدة في العالم التي حصدت الجائزة مرتين هي أليكسيا بوتياس.

حصلت اللاعبة الإسبانية أليكسيا بوتياس على جائزة أفضل لاعبة في العالم "الكرة الذهبية" للمرة الثانية على التوالي.

جاء هذا في حفل أقيم للكرة الذهبية من تنظيم مجلة "فرانس فوتبول" في العاصمة الفرنسية باريس، لتحصد الجائزة بعد موسم في غاية الصعوبة.

بوتياس كانت قد شهدت فترة صعبة للغاية في نهاية الموسم الماضي بعدما تعرضت إلى كسر في الخامس من يونيو الماضي.

وحصدت بوتياس اللقب رغم خسارة برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن تأثيرها على النادي الكتالوني كان لا يضاهى طوال الموسم.

وقال بوتياس: "أنا سعيدة للغاية بالفوز بتلك الجائزة"، وكانت بوتياس قد لعبت في دوري الأبطال 10 مباريات وسجلت 11 هدفًا وصنع 12 وهي أرقام كبيرة وضخمة للغاية بالنسبة لكرة القدم النسائية في تلك البطولة.

وكانت شاهدة على رقم قياسي في حضور الجماهير في مباراة كرة قدم نسائية على ملعب كامب نو بحوالي 92 ألف متفرج كانوا يهتفون باسمها.

جدير بالذكر أن بوتياس هي الوحيدة في التاريخ التي حصدت الجائزة مرتين بعد أن نالتها في العام الماضي أيضًا.