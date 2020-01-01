تقارير: صندوق الاستثمار السعودي يُغير الوجهة من إنجلترا إلى إيطاليا

فشلت صفقة نيوكاسل وهناك فريق آخر مرشح

أفادت مصادر صحفية إيطالية وسعودية أن صندوق الاستثمار السعودي يدرس صفقة الاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي، ذلك بعد انسحابه من صفقة شراء نيوكاسل الإنجليزي.

صندوق الاستثمار السعودي دخل في مفاوضات جادة لشراء النادي الناشط في الدوري الإنجليزي منذ عدة أشهر، لكن الصفقة فشلت في النهاية وأعلن الصندوق رسميًا انسحابه منها.

صحيفة صناديق الإلكترونية السعودية أوضحت أن المسؤولين في الجانب السعودي يدرسون جديًا الاستحواذ على ميلان المملوك حاليًا لصندوق إليوت أمريكي.

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ميلان كان قد مر بمرحلة من عدم الاستقرار المالي والإداري منذ باعه مالكه السابق سيلفيو بيرلسكوني، ولكنه بدأ يعود للطريق الصحيح هذا الموسم خاصة في ظل تحسن نتائج الفريق في الدوري الإيطالي مؤخرًا.

إذ لعب الروسونيري 10 مباريات منذ انطلاق السيري آ من جديد عقب توقفه نتيجة أزمة فيروس كورونا في مارس الماضي، وقد فاز في 6 منها وتعادل في اثنتين مما صعد به للمركز الخامس في جدول الترتيب وقد ضمن التأهل للدور التمهيدي من الدوري الأوروبي المؤهل لدور المجموعات.