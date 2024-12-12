الهدف كان فريقًا آخر .. مفاجأة مدوية بشأن تفكير صندوق الاستثمارات في الانسحاب من نيوكاسل!

صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه عملاق أوروبي آخر

يفكر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل جدي خلال الوقت الحالي، الانسحاب من ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي، حيث كشفت التقارير مفاجأة مدوية بشأن استهداف فريق آخر.

وكان صندوق الاستثمار قد أعلن في أكتوبر 2021 عن شراء 80% من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، ليقدم الفريق موسمين رائعين قبل التراجع الكبير الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" عن أن احتمال انسحاب صندوق الاستثمارات من نادي نيوكاسل، حيث كان هدفه من البداية فريق آخر.

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وأضافت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات كان يرغب في الاستحواذ على نادي إنتر الإيطالي، الذي كان يدربه وقتها أنطونيو كونتي، ولكن العرض قوبل بالرفض من جانب الرئيس السابق ستيفن تشانج.

وبعد رفض إنتر بيع النادي للسعوديين، قام الصندوق بتحويل اهتمامه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نيوكاسل الذي يفكر في الانسحاب منه حاليًا.