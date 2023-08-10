صندوق الاستثمارات السعودي يرعى عملاق إسبانيا

إنجاز جديد لصندوق الاستثمارات السعودي

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لن يقتصر عمله على أندية المملكة فقط، بل سيتوسع لامتلاك ورعاية أكبر أندية أوروبا والعالم؛ هذا هو المخطط الذي رسمه صندوق الاستثمارات السعودي.

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صندوق الاستثمارات الذي قام بشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أصبح يملك الآن 75% من أسهم الرباعي السعودي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

وفي هذا السياق.. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الخميس، توقيع اتفاقية شراكة ثنائية، مع صندوق الاستثمارات السعودي.

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وكشف أتلتيكو في بيانه، عن أنه بناءً على هذه الاتفاقية، ستقوم شركة "طيران الرياض"، المملوكة لصندوق الاستثمارات، برعاية النادي، وتواجد شعارها على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار العملاق الإسباني، إلى أن شركة "طيران الرياض"، التي تأسست في 12 مارس الماضي فقط؛ وقعت بذلك أول عقد رعاية، في عالم الساحرة المستديرة.

جدير بالذكر أن شركة "طيران الرياض"، ستطلق أولى رحلاتها عام 2025؛ حيث ستربط عاصمة المملكة العربية السعودية، بأكثر من 100 وجهة حول العالم، بحلول 2030.

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