مطالب مستمرة بإقالة كاسترو

اتهم الإعلامي السعودي تركي السهلي، إدارة نادي النصر السعودي بالانكماش والخوف من اتخاذ قرارات لا ترضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق.

وفشل رونالدو في قيادة النصر للفوز على ضيفه الأهلي، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1) وهي نفس نتيجة مباراة الرائد الافتتاحية في الدوري السعودي، ليبدأ نزيف النقاط مبكرًا بجمع الفريق 5 نقاط فقط خلال أول 3 جولات من المسابقة.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال السهلي في تصريحات لبرنامج "برا 18" على فضائية "SSC": "المشكلة مع رونالدو ليست فنية على الإطلاق، هو لاعب ذو قيمة كبيرة وإضافة كبيرة للفريق ونتمنى أن يصل إلى حاجز الألف هدف مع العالمي، لكن يبدو بوضوح أن لديه رغبة في بقاء المدرب لويس كاسترو".

وأضاف: "صناع القرار في النصر منكمشون أمام رونالدو، وليسوا قادرين على التعامل مع الهالة المحيطة بالنجم البرتغالي، مجلس الإدارة يجب أن يجلس معه ويتخذ قرارات سليمة لمصلحة الفريق بدون خوف".

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وتابع السهلي: "الإدارة لابد أن يكون لها دور في كل الأمور وعلى رأسها ملف المدرب، والفريق هذا تحت قيادة لويس كاسترو لن يصل بعيدًا في الدوري أو ينافس على أي بطولة".

وواصل: "كاسترو مدرب ضعيف يمكن فقط أن يحل أزمة في مرحلة محدودة والتجربة أثبتت أنه لا يستطيع قيادة الفريق لمدى زمني بعيد أو يحضر لموسم جديد أو يدير معسكرات ناجحة، حتى أنه لا يجيد توزيع الأدوار على مساعديه أو اللاعبين".

وختم الإعلامي السعودي: "أقول لإدارة النصر، اجلسوا مع رونالدو واعرضوا عليه الأسماء التدريبية المتاحة، هو تعامل مع مدربين كثيرين ولا توجد لديه مشكلة في ذلك، يجب أن تحترم وجهة نظره كلاعب كبير، لكن ليس صاحب قرار يفرض على الإدارة".