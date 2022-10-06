صناعة هدف وإهدار فرصة غريبة .. عرض محير لرونالدو أمام أومونيا!

ظهور جيد لرونالدو في الدوري الأوروبي

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في فوز فريقه مانشستر يونايتد ضد نادي أومونيا نيقوسيا بنتيجة 3-1.

وأقيم اللقاء في مدينة نيقوسيا بقبرص، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، حيث يسعى يونايتد لحسم بطاقة التأهل للدور القادم.

وجاء عرض رونالدو بصورة جيدة من حيث المشاركة وصناعة اللعب والدخول أكثر في منظومة المدرب إريك تين هاج، حيث قام بعمل تمريرة حاسمة لكنه فشل في التسجيل.

ماذا قدم رونالدو ضد أومونيا؟

شارك رونالدو لمدة 90 دقيقة، لمس من خلالها الكرة 49 مرة ومرر 25 تمريرة صحيحة بنسبة 89.3%، ومرر 3 كرات مفتاحية.

وصنع صاروخ ماديرا فرصة هدف محقق لبرونو فيرنانديش، لكن مواطنه البرتغالي وضع الكرة في العارضة.

ولكن الدون قد استطاع صناعة فرصة أخرى محققة للتسجيل في الشوط الثاني، من خلال إرساله لعرضية أرضية رائعة، وهذه المرة استطاع راشفورد أن يستغل هدية البرتغالي بوضع الكرة في المرمى.

وسدد رونالدو الكرة 8 مرات، حيث وضع واحدة منهم داخل الإطار و6 خارج المرمى، ومنعت واحدة من الوصول.

وأهدر مهاجم يونايتد فرصة سهلة للغاية سددها والحارس غير متواجد في مرماه، حيث وضع رونالدو الكرة في العارضة في تصرف غريب للغاية وغير معتاد منه.

ودخل رونالدو في 6 صراعات أرضية استطاع أن يفوز في 3 مرات منهم، كما دخل في 4 صراعات هوائية ونجح في الفوز مرتين.

هل يساعد رونالدو يونايتد على تحقيق الدوري الأوروبي؟

حتى الآن، لم يدخل رونالدو في التشكيلة الأساسية بصورة منتظمة، لكنه يساعد الفريق في مواجهات الدوري الأوروبي.

ومن الطبيعي أن تكون البطولة الأوروبية من ضمن أهداف المدرب الهولندي تين هاج، حيث أن تحقيقها سيعطي الثقة لفريقه وكذلك تؤهل يونايتد لدوري أبطال أوروبا.

وبالتالي فإن تواجد صاروخ ماديرا بصورة مستمرة في المواجهات بالدوري الأوروبي قد تجعله من ضمن أسباب مواصلة الشياطين الحمر في السعي نحو تحقيق اللقب.