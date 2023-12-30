صمود إنجليزي وصدمة برشلونة .. كمبيوتر عملاق يتوقع الفائزين بالمسابقات الكبرى في أوروبا!

هل تحدث تغييرات هائلة بعد الوصول إلى منتصف الموسم؟

مع الوصول إلى منتصف موسم 2023/2024 بدأت جميع الدوريات الأوروبية الكبرى تدخل في مراحلها الحاسمة التي ستحدد الفائزين بها.

في إنجلترا يتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق ضئيل عن مانشستر سيتي وآرسنال، بينما يتنافس ريال مدريد بقوة مع جيرونا في إسبانيا، ويحتل ليفركوزن صدارة الدوري الألماني.

كمبيوتر عملاق استند له موقع "BetMGM" للكشف عن أبطال الدوريات الكبرى لهذا الموسم، والذي توقع عدم وجود تغييرات كبرى على الوضع الحالي بتلك المسابقات.

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وتوقع الكمبيوتر حصول هاري كين على أول لقب كبير له بالفوز بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ، وكذلك تتويج مانشستر سيتي بالبريميرليج بالتفوق على آرسنال وليفربول، مع هبوط لوتون تاون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي إسبانيا وإيطاليا توقع الحاسوب فوز ريال مدريد وإنتر بالدوريين المحليين هناك على الترتيب، وأخيرًا فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي الذي يحتل صدارته حاليًا على حساب نيس.

وأشارت التوقعات كذلك إلى فوز مانشستر سيتي مرة أخرى بدوري أبطال أوروبا بنسبة 30%، بالإضافة لحصول ليفربول على الدوري الأوروبي وأستون فيلا بلقب دوري المؤتمرات.