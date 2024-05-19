"صمت غريب" .. تطور جديد في تجديد ريال مدريد لعقد توني كروس!

تعرف على آخر تطورات مسألة تجديد عقد توني كروس

ينتهي عقد النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأصبح لا أحد يعلم أي شيء عن مستقبل اللاعب، فهناك من يتصور أنه سيرحل أو يعتزل، ولكن الغالبية على يقين بأنه سيجدد عقده ويستمر مع الفريق.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يأمل في تسوية كل شيء مع توني كروس، قبل انطلاق يورو 2024، يوم 14 يونيو القادم.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يظهر جديد في مسألة تجديد كروس مع ريال مدريد خلال الفترة من 1 يونيو "موعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند، و14 يونيو "موعد انطلاق اليورو، في حالة عدم حسم الأمر قبل النهائي الأوروبي الذي سيقام في ويمبلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مستقبل كروس الموسم الماضي أيضًا قد حاوطه بعض الغموض، بعدما أعلن يوم 8 مايو قبل مباراة مانشستر سيتي، أنه ليس مضطرًا للحديث مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده، وأن الأمر متروك للنادي لأنه ليس منوطًا بأن يجعل الأمور رسمية.

وبعد تصريح توني بشهر بالتحديد يوم 21 يونيو 2023، أعلن ريال مدريد تجديد عقده لمدة موسم، على الرغم من العروض السعودية الضخمة التي وصلته، ولكنه رفضها وأكد على أنه إذا لم يجدد عقده مع الفريق الإسباني سيعتزل كرة القدم.

وأنهت الصحيفة تقريرها مؤكدة على أنه لا توجد أي أخبار حتى الآن على مسألة تجديد عقده، حيث وصفت الأمر بـ"مجرد صمت غريب".